Sale a 226 il numero dei contagiati a Piazza Armerina che potrebbe essere dichiarata zona rossa

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

L’incremento del numero dei contagi e l’indice del tasso di trasmissibilità consiglierebbero di utilizzare provvedimenti più stringenti inclusa la trasformazione in zona rossa del territorio comunale. Lo ha confermato ieri il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che questa mattina incontrerà i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria per stabilire quali iniziative prendere. Come ha svelato ieri lo stesso Cammarata sembra che l’incremento dei casi sia dovuto anche ad un focolaio nato a causa di un funerale.

Purtroppo il virus ci costringe a tenere alta la guardia in ogni occasione, bella o brutta che sia. Sarà bene per i prossimi mesi mettere da parte l’idea che si ci possa difendere dal virus senza rinunciare al contatto umano, anche se consolatorio come nel caso del funerale. La guardia va mantenuta alta, diffidate di qualunque luogo e di tutti. Basta una stretta di mano, una conversazione ravvicinata con una mascherina indossata male o respirare l’aria in un ambiente contaminato per ritrovarsi contagiati o ammalati.

Lavatevi spesso le mani, mantenete il distanziamento sociale, indossate la mascherina, uscite di casa solo se strettamente necessario.