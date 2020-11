Regalbuto: affidati i lavori con 340 mila euro per la riqualificazione del Poliambulatorio

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il sindaco di Regalbuto:

«Dopo un’attesa di oltre 10 anni, affidati i lavori con 340 mila euro per la riqualificazione del poliambulatorio dia Regalbuto.

Giorno 30 ottobre l’UREGA, in un giorno, ha affidato i lavori per la riqualificazione del poliambulatorio di Regalbuto con un finanziamento dell’ASP di Enna di 340 mila euro. Verrà organizzato il primo piano con spazi per ambulatori e ampliato il piano terra per il 118 e per la Guarda Medica comprensivo di nuovi arredi. Attendiamo fra qualche settimana, dopo la verifica dei documenti, la consegna dei lavori per l’avvio dell’intervento. L’Amministrazione Comunale ha continuato ad insistere con continue interlocuzioni con l’ASP e la loro piena collaborazione, affinché finalmente il poliambulatorio avesse dei locali idonei ed adeguati alle esigenza della nostra comunità. Ringrazio il Direttore Generale Dott. Iudica per la particolare attenzione e per il risultato raggiunto. Continua l’impegno per il nostro territorio»

Francesco Bivona