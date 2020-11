Covid19 – Assoro: il sindaco avvisa i suo concittadini: multe senza guardare in faccia nessuno

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il sindaco di Assoro, Antonio Licciardo , rivolge un accorato appello ai suo concittadini.

Oggi è un giorno particolare, raggiungiamo il numero più alto di sempre di positivi, anche più alto del periodo di marzo, aprile e maggio, quando abbiamo toccato il picco di 46. Oggi siamo a 52 e la corsa sembra non arrestarsi. rispetto a questi dati, sappiamo che mancano diverse persone da inserire negli elenchi. Inoltre il numero delle persone in quarantena da contatto da positivo è assolutamente falsato dalla mancanza assoluta da parte dell’ASP del contact tracing.

Troppi comportamenti da persone irresponsabili, troppe famiglie che ancora si riuniscono a fare compleanni e feste, come se il problema riguardasse sempre gli altri e mai noi stessi. Troppi ragazzi che si riunisco in gruppo senza protezioni e con comportamenti a rischio, ricordo che le multe arrivano a 400 euro e ho chiesto ai carabinieri di intervenire senza guardare in faccia nessuno.

Siate responsabili, non vi dico i viaggi che stiamo facendo all’ospedale a portare indumenti a persone ricoverate, le ricette che stiamo iniziando a portare in farmacia.