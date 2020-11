Piazza Armerina – Comunicato stampa dei consiglieri di Diventerà Bellissima sull’ospedale Chiello

Esprimiamo viva soddisfazione per le notizie riguardanti l’ospedale “Chiello”, che scongiura ogni forma di depotenziamento mantenendo tutti i reparti e realizzando la terapia intensiva. Vero elemento di prospettiva per il rilancio della struttura. Anche la possibilità di trasferimento di pazienti covid sarà subordinata a modifiche strutturali necessarie per mantenere la sicurezza ed evitare commistioni.

Le levate di proteste degli scorsi giorni, quelle propositive, senza urla e isterismi, sono sicuramente servite. L’unità d’intenti della classe politica a tutti i livelli è sicuramente servita, ma consentiteci di ringraziare il sindaco Cammarata per come ha gestito dal primo istante l’intera vicenda con il coinvolgimento diretto dell’Assessore regionale Razza, che vogliamo espressamente ringraziare per aver, fin da subito, sostenuto fattivamente le ragioni del territorio e le preoccupazioni del popolo piazzese. L’attenzione dovrà restare sempre alta. C’è chi ha tentato tra urla e sproloqui di fare campagna elettorale, c’è invece chi ha sempre lavorato per la risoluzione dei problemi. A proposito di filo diretto.

Il gruppo consiliare di “diventerà bellissima”

Marco Incalcaterra

Debora Zanerolli

Dino Vullo

Vincenzo Paffumi

Mauro Anzaldi

(Nella foto Debora Zanerolli)