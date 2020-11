Aidone – Inversione del senso di marcia in via Mazzini: il sindaco Chiarenza ci ripensa

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

“Ieri pomeriggio ho incontrato i titolari delle attività commerciali ubicate in via Mazzini e via Abate Scovazzo.

Mi è stata rappresentata una difficoltà economica che, a loro dire, é attribuibile al provvedimento sperimentale che da qualche settimana inverte il senso di marcia nella via Mazzini.

Fermo restando che detto provvedimento sperimentale era finalizzato a decongestionare il traffico veicolare nel centro urbano, pur avendo verificato la bontà progettuale, non possiamo non tener conto delle predette istanze da parte dei titolari della attività produttive: un amministratore ha il dovere di essere sensibile ad ogni istanza, in particolare se di natura economica e soprattutto in un momento emergenziale come quello attuale.” A scriverlo è il sindaco di Aidone Nuccio Chiarenza.