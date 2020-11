Aidone inserito nel circuito del “Turismo in movimento”

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il sindaco, Nuccio Chiarenza, ha comunicato ai cittadini che Aidone è stata inserita nel circuito del Turismo in Movimento e ha ottenuto un importante riconoscimento.

«Siamo lieti di comunicare che la città di Aidone – scrive il sindaco Chiarenza – è stata inserita nel circuito del “Turismo del Movimento” promosso dall’Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia, la quale ha recentemente attribuito al nostro Comune, il primo in Sicilia, la Bandiera Gialla. La Bandiera Gialla A.C.T. Italia è un riconoscimento di qualità destinato alle strutture/località che si distinguono per investire in accoglienza e servizi a favore del “Turismo del movimento”, specialmente a quelle minori dell’entroterra e delle fasce costiere.

A.C.T. ITALIA, con la sua rete di Club sparsi su tutto il territorio nazionale, stringe accordi con le comunità locali con il preciso scopo di collaborare al loro sviluppo economico, di incentivare e promuovere occasioni di genuina accoglienza e di aiutarli a realizzare attrezzature capaci di favorire l’ integrazione tra il turista – ospite e la cittadinanza locale.

Aidone godrà d’ora in poi di una stretta collaborazione con l’associazione per incentivare questa tipologia di turismo lento a beneficio di turisti e cittadini.

Ospitando con grande successo lo scorso agosto, in collaborazione con la locale Pro Loco, l’assemblea regionale dell’Unione Club Amici – Federazione Nazionale del turismo itinerante e dei campeggiatori abbiamo già avuto la dimostrazione che Aidone ha grandi potenzialità per poter diventare meta privilegiata del turismo camperistico. Ci auguriamo che la Bandiera Gialla appena ricevuta sia di buon auspicio per il futuro!»