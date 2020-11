La CNA incontra l’On. Andrea Giarrizzo e il Sen. Fabrizio Trentacoste.

Enna 18/11/2020- “Un incontro importante che ha messo al centro i problemi e le istanze delle imprese”. Questo il giudizio del Presidente di CNA, Filippo Scivoli sull’incontro che il gruppo dirigente di CNA ha avuto con i deputati nazionali dell’ennese, l’On Andrea Giarrizzo e il Sen. Fabrizio Trentacoste.

“La situazione in cui versa l’economia ennese è particolarmente grave e abbiamo voluto esprimere tutte le preoccupazioni delle imprese a chi rappresenta il territorio. Abbiamo trovato una grande disponibilità da parte dei due deputati, che hanno condiviso con noi le preoccupazioni e l’impegno a migliorare i provvedimenti legislativi in discussione” – continuano i dirigenti di CNA – “A partire dal decreto ristori a tanti provvedimenti passati che vanno corretti e adesso speriamo possano tradursi in provvedimenti”

L’incontro ha discusso dell’allargamento della platea dei ristori a coloro che hanno subito un calo del fatturato, della necessità di provvedimenti straordinari che diano liquidità alle imprese, scongiurando il rischio di default, a un sistema di incentivi che sia certo, di lungo periodo e con procedure semplici.

“Non possiamo permetterci più contributi a pioggia, click day, decine di bonus con regole e modalità diverse. Così non possiamo programmare la ripartenza.” Conclude il presidente di CNA. “La vicinanza a questi argomenti che hanno dimostrato il Senatore Trentacoste e l’On Giarrizzo è stato un segnale importante ma è necessario uno sforzo di tutti per migliorare le cose.