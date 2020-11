Il comune di Troina aderisce all’associazione nazionale “Città dell’olio”

Il Comune di Troina aderisce a “Città dell’Olio”, l’Associazione Nazionale fondata a Larino (Campobasso) nel 1994, che riunisce i Comuni, le Provincie, le Camere di Commercio, le comunità montane, i GAL ed i Parchi siti in territori in cui si producono oli che documentino un’adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale o rientranti in una Denominazione di Origine.

“Aderire al circuito – spiega l’assessore alle attività produttive ed allo sviluppo economico Giuseppe Schillaci – , significa valorizzare ancora di più questa grande risorsa e produzione d’eccellenza del nostro territorio. L’obiettivo è quello di fare entrare le nostre aziende in un interessante circuito promozionale e, al contempo, innescare nel periodo autunnale, che coincide con la raccolta delle olive, l’organizzazione di eventi e degustazioni in cui i nostri produttori possano promuovere il loro olio, affiancandolo anche a circuiti di turismo esperienziale, che vanno dalla raccolta delle olive all’affascinante processo di molitura dei nostri frantoi, fino ad arrivare al prodotto finito. Insomma, un eccezionale esempio di come turismo ed enogastronomia possano camminare a braccetto”.

Scopo fondamentale dell’Associazione è infatti quello di: divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine; organizzare eventi ed attuare strategie di comunicazione e di marketing, mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano; incentivare lo studio e la ricerca per valorizzare le varietà locali; elaborare norme di tutela e valorizzazione delle aree ad alta vocazione olivicola; promuovere seminari, incontri e dibattiti sulla qualità e la buona salute; partecipare ad iniziative per informare ed educare il consumatore ad una corretta alimentazione.