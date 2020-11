ASP Enna. Tamponi presso i medici di famiglia e i pediatri

Riunione operativa, oggi 19 novembre 2020, presso la Direzione dell’ASP di Enna con il rappresentante della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia (FIMMG), dott. Gaetano Adamo, e con il rappresentante della Federazione Italiana Medici Pediatri,(FIMP), dott. Eugenio Taschetta, in merito all’accordo regionale sul “…rafforzamento delle attività territoriali per la prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2”. Nell’accordo regionale, è stato previsto, tra l’altro, che “…i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta possono effettuare i tamponi per i propri assistiti relativamente a contatti stretti asintomatici e casi sospetti di contatto”.

La Direzione dell’ASP e i rappresentanti dei medici ritengono che la procedura prevista nell’accordo regionale possa accelerare i tempi di fine quarantena e agevolare quindi il ritorno dei cittadini alle loro ordinarie attività, con la disposizione del provvedimento di fine quarantena, quando possibile, da parte del medico e del pediatra.

È stata già richiesta la disponibilità a tutti i medici e i pediatri della provincia di Enna ed è in corso l’organizzazione delle attività, possibilmente in ogni Comune, nello studio del pediatra e del medico di famiglia o nei locali mesi a disposizione dall’Azienda Sanitaria.

Il management dell’ASP di Enna ringrazia i medici di famiglia, i pediatri e i loro rappresentanti sindacali per la disponibilità e la collaborazione offerte anche nella fase attuale dell’epidemia.