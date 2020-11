Lo screening in provincia: individuati due positivi a Piazza Armerina. Si continua oggi

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Al termine della prima giornata di screening con somministrazione di tamponi rapidi Covid19, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Enna comunica i dati:

nella città di Enna, i soggetti positivi riscontrati sono 5 a fronte di 767 tamponi eseguiti; a Piazza Armerina, i soggetti positivi sono 2 a fronte di 650 tamponi somministrati.

Proseguirà anche nella giornata di domenica 15 novembre la campagna voluta dall’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, in sinergia con l’ANCI e le Amministrazioni Comunali, per la ricerca del coronavirus attraverso l’impiego dei tamponi rapidi nei drive-in allestiti in

1) Piazza Europa, Enna Alta;

2) Via Salvatore Mazza 3/5, area esterna all’Istituto Tecnico Commerciale, Enna;

3) Contrada Bellia, ingresso nord, area SIACE, Piazza Armerina.

L’adesione alla campagna di screening è volontaria. Lo screening è rivolto a studenti, familiari, personale docente e non docente delle scuole superiori.

(nella foto, il check point nell’area ex Siace in Contrada Bellia a Piazza Armerina).