Piazza Armerina – Il sindaco sospende il mercato settimanale. AUmentano i positivi

Anche a Piazza Armerina si sospende il mercato settimanale come misura preventiva al diffondersi del virus che ormai sta raggiungendo un livello estremamente pericoloso. Per il numero di contagiati che giorno dopo giorno continuano ad aumentare forse sarebbe il caso, per tentare di contenere l’epidemia, di chiudere tutte le attività almeno per due settimane, visto che le azioni di contenimento messe in atto fin qui non hanno ancora prodotto un rallentamento nella diffusione del virus. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: uscire di casa solo se necessario, indossare correttamente la mascherina, lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza sociale. Per il momento queste sono le uniche armi che abbiamo contro il covid 19