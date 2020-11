Piazza Armerina – Mauro Di Carlo: “Perché il mercato settimanale aperto e le scuole primarie chiuse?”

Mauro Di Carlo, consigliere comunale, critica la decisione del sindaco in materia di prevenzione del contagio da covid 19. “Non è comprensibile – afferma Di Carlo – come da una parte il sindaco chiuda le scuole primarie e dall’altro lascia che si svolga con regolarità il mercato settimanale del giovedì”. In realtà il dubbio espresso dal consigliere comunale circola da un po’ di tempo in città ma bisogna precisare che non sembrerebbe esserci, nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alcuna prescrizione rispetto allo svolgimento dei mercati. Riportiamo qui sotto l’intervento in video di Mauro Di Carlo