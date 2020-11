Pandemia: la situazione a Piazza Armerina. Il 13 un consiglio comunale sulle iniziative anticovid

Superati i cento casi continua ad impennarsi la curva epidemiologica a Piazza Armerina. Rimangono chiuse agli alunni le scuole primarie dove è consentita solo la didattica a distanza, mentre viene convocato per giorno 13 novembre un consiglio comunale per discutere della situazione. Domani si svolgerà un incontro che prevede la presenza dei comuni della provincia, dell’ASP e della Prefettura per mettere a punto eventuali strategie comuni e per coordinare gli interventi.

Sempre più indispensabile rimane comunque rispettare le norme di protezione anche se sono ancora troppe le persone che non indossano correttamente la mascherina e che non rispettano il distanziamento sociale.