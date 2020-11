Politiche ambientali ed economia circolare: giovedì 5 webinar di Unionacamere per imprese, associazioni, operatori e consulenti

Le politiche ambientali e l’economia circolare in Sicilia dalla teoria alla pratica sono gli argomenti che verranno trattati nel corso di un webinar che si svolgerà giovedì 5 novembre, dalle 9,30 alle 13,30, promosso da Unioncamere Sicilia e rivolto a imprese, associazioni di categoria, operatori e consulenti. Ad aprire i lavori Giuseppe Pace, presidente Unioncamere Sicilia, Cesare Arangio, presidente della sezione regionale Sicilia dell’albo gestori ambientali, con l’intervento di Matteo Avello, esperto ambientale Ecocerved, che parlerà di economia circolare, teorie di riferimento definizione e principi, ragioni e benefici di un approccio circolare a livello macro e di impresa, il quadro politico e normativo a livello di Unione Europea e nazionale, approcci e strumenti per la gestione dell’economia circolare in azienda e, infine, analisi di casi studio aziende del territorio. Per prenotare la partecipazione tel. 091321510 – email: unioncamere sicilia@unioncameresicilia.it.