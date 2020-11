Piazza Armerina – Asilo Peter Pan: chiuso da 40 giorni. Le famiglie del Casalotto chiedono che venga subito riaperto.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Questa mattina alcune famiglie del Casalotto ci hanno segnalato che a causa della chiusura dell”asilo nido Peter Pan, ormai da quaranta giorni, le mamme e i papà sono costretti ad accompagnare i loro bambini in un’analoga struttura situata all’interno del plesso San Giorgio, in via Torquato Tasso. “Hanno chiuso l’asilo per effettuare alcuni lavori di adeguamento a causa del covid-19 – ci spiega una mamma – ci risulta siano stati completati da tempo, adesso occorre sole pulire i locali”.

L’asilo Peter Pan per quella zona è di fondamentale importanza. Ci attendiamo da parte dell’assessore ai lavori pubblici una risposta immediata alle richieste degli abitanti del Casalotto che invitiamo a segnalarci eventuali ulteriori ritardi.