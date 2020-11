Enna – Inaugurazione biblioteca in memoria del dott. Paolo Lo Giudice.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Martedì 3 novembre 2020, a partire dalle ore 9:00 presso la Direzione Sanitaria dell’Umberto I di Enna, verrà ricordata la memoria del Dott. Paolo Lo Giudice già Primario e Fondatore del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Enna attraverso due eventi. “Il primo – dice il dott. Arcangelo Russo, attuale responsabile del reparto – dovuto al dono della biblioteca personale che la famiglia dello stesso ha elargito alla nostra ASP e che adesso è sita nei locali della direzione sanitaria dello stesso nosocomio. Il secondo presso il reparto di Ortopedia dove gli è stata intitolata l’aula studio da oggi Aula Studio Paolo Lo Giudice”.

Il dott. Lo Giudice ha svolto il suo lavoro da primario di ortopedia proveniente dalla chirurgia generale dal 1962 al 1993, sostituito poi dal dott. Maro Campisi nel 2000. In quegli anni l’ortopedia di Enna si distinse per la sua capacità innovativa affermandosi nel panorama ortopedico siciliano e non solo. Il dott. Lo Giudice seppe creare un gruppo di lavoro capace di affrontare vari settori dell’ortopedia e traumatologia, dalla chirurgia del ginocchio alla vertebrale, alla chirurgia della mano a quella del piede.

“Oggi, memori di quel passato, abbiamo il dovere di tenere alto il livello di offerta del nostro reparto che oggi può contare su vari colleghi che arrivano da varie parti della Sicilia attratti da un reparto ancora innovativo e basato su valori di massima condivisione dei trattamenti e delle procedure”.