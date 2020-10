Piazza Armerina – Commemorazione dei defunti: in arrivo l’ordinanza per gli ingressi al cimitero

29 ottobre ore 20.28

Anche il comune di Piazza Armerina porrà dei limiti all’ingresso nei perimetri cimiteriali nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. Sarà possibile sostare all’interno del cimitero per non più di 30 minuti e potranno entrare due componenti familiari alla volta. Non ancora è ben chiaro se ci sarà un numero di visitatori contingentato, ma la riunione del COC comunale presieduto dal sindaco è attualmente in corso ed entro domani mattina verrà pubblicato il documento con tutte le indicazioni che vi proporremo con un aggiornamento su questa stessa pagina appena verrà reso pubblico.