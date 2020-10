Commemorazione defunti, Aidone si adegua. Contingentate le presenze all’interno del cimitero

Anche il comune di Aidone, colpito duramente dalla seconda ondata dell’epidemia da covid-19, ha deciso di contingentare le presenze all’interno de cimitero per i giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre. All’interno del perimetro cimiteriale i visitatori potranno sostare per non più di 30 minuti e non potranno essere più di 70. Il flusso verrà regolamentato in maniera tale da consentire un ingresso per ogni persona che esce. Questa l’ordinanza.