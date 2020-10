All’Istituto L. Da Vinci di Piazza Armerina libri e kit didattici in comodato d’uso per gli alunni

Attraverso i Fondi strutturali Europei (FSE) l’istituto Leonardo Da Vinci di Piazza Armerina ha avuto finanziata la somma di €. 63.823,53 che l’istituto destinerà all’acquisto libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che frequentano l’anno scolastico in corso e le cui famiglie si trovano in situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Per ottenere i supporti è necessario che i genitori compilino l’apposita domanda entro e non oltre giorno 9 novembre 2020. Questo il link da seguire per il modulo