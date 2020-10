Piazza Armerina – Convocato il consiglio comunale per discutere del regolamento IMU 2020

Convocazione di Consiglio comunale in sessione straordinaria e urgente per giorno 29-10-2020, alle ore 17:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno: “approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2020”.