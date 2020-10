Enna : Udc Maggio “Soddisfazione per visita sul territorio ennese dell’ Assessore Pierobon”

” Un sentito ringraziamento all’ Assessore regionale ai Rifiuti, Acqua e Pubblica Utilità, Alberto Pierobon e al coordinatore politico regionale del partito Decio Terrana per la sensibilità avuta nei giorni scorsi visitando alcune realtà del territorio ennese nello specifico Valguarnera, Agira e il Sicilia Outlet Village , mi auguro che le problematiche espresse possano trovare interlocutori autorevoli e concreti, il nostro partito è impegnato a creare una rete valida di rappresentanti istituzionali e amministratori che possano dare le giuste risposte politiche e amministrative alle realtà locali”. Lo rende noto il commissario provinciale dell’ Udc Andrea Maggio. Pierobon a Valguarnera ha incontrato il sindaco Francesca Draià rieletta per il secondo mandato. “Ad Agira abbiamo evidenziato all’ Assessore alcune problematiche quali il progetto del nuovo CCR (Centro Comunale di Raccolta), ma anche la bonifica della discarica di Santa Maria e il progetto relativo all’ efficientamento energetico dell’ illuminazione pubblica, il nostro impegno continua al servizio della nostra comunità”. Lo comunica il consigliere comunale Luigi Manno. Soddisfazione per la visita di Pierobon è stata pure espressa dal commissario dell’ Udc per la città di Enna Gaetano Di Maggio