In Sicilia oggi 796 nuovi casi di coronavirus. Ventinove i pazienti ricoverati

Sono 29 i pazienti ricoverati oggi per Coronavirus a fronte dei complessivi 796 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, vedono un incremento di 6 pazienti in più. Il dato dei guariti pari a 98 persone. Otto i decessi. I tamponi processati sono stati 7732.