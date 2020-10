Coronavirus a Piazza Armerina – Crescono i casi. Anche un decesso in cui il virus è stato una concausa

Continuano a crescere i casi di coronavirus a Piazza Armerina dove a rendere ancora più drammatica la situazione è la notizia di un decesso in cui il virus sicuramente è stato una concausa importante. La fonte delle notizie è il sindaco Cammarata mentre l’Asp di Enna sembra intenzionata ad aggiornare la situazione solo saltuariamente, creando così un vuoto informativo che spesso favorisce la nascite di numerose fake news. A questo proposito sarebbe utile un intervento del Prefetto per sensibilizzare l’azienda sanitaria a fornire giornalmente i dati del contagio in provincia e la tipologia dei casi così come ha fatto nel periodo iniziale della pandemia.

I sindaco Cammarata ha anche accennato, nel suo consueto intervento serale, alla situazione relativa alle scuole primarie. Da giorni vengono infatti segnalati assembramenti all’entrata e all’uscita degli alunni, visto che i dirigenti a quanto pare non hanno deciso di differenziare gli orari di ingresso e uscita costringendo così i genitori a presidiare gli spazi antistanti le scuole contemporaneamente e a creare inevitabili assembramenti.