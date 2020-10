Valguarnera: 43mila euro per la pista di atletica del Sant’Elena

L’ amministrazione comunale di Valguarnera con Delibera n° 106 ha Approvato in linea amministrativa il Progetto dei ” Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo comunale ” Sant’Elena “, in particolare della Pista di Atletica. “Il comune di Valguarnera risulta beneficiario per l’anno 2020 di un contributo pubblico a fondo perduto di Euro 43.000,00 per la realizzazione di infrastrutture sociali in attuazione del DPCM del 17 luglio 2020 – precisa il sindaco Francesca Draià – non potevamo perdere questa opportunità”.