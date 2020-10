Covid19 e scuole: a Enna sospese le elezioni in presenza in due classi

Il coordinatore del COC del Comune di Enna, dott. Lorenzo Colaleo, comunica che, alla data odierna, si registrano 11 soggetti contagiati residenti nel territorio comunale. Gli stessi risultano essere in isolamento unitamente ad altri 11 soggetti che, pur non essendo contagiati, sono stati posti in isolamento in conseguenza dell’indagine epidemiologica susseguente all’accertamento del contagio.

Il coordinatore del COC comunica, inoltre che risulta attualmente sospesa l’attività didattica in presenza di una classe dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” – plesso “G. Garibaldi”, fino all’esito negativo dei tamponi effettuati.

Risulta, altresì, sospesa, l’attività didattica in presenza di una classe del plesso “S. Lucia” dell’Istituto comprensivo “F. P. Neglia – N. Savarese”, sempre fino all’esito negativo dei tamponi effettuati. Si raccomanda alla cittadinanza il puntuale rispetto delle norme anti contagio.