Piazza Armerina – Quattro nuovi casi di Covid19

La conferma da parte del sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, di 4 nuovi casi di covid19 nella città dei Mosaici non fa altro che confermare ancora una volta quanto delicato sia la situazione in questo momento e quanto sia necessario effettuare dei controlli soprattutto per evitare assembramenti davanti le scuole, nei luoghi della movida e nelle zone dove solitamente si ci incontra nella città, come ad esempio la piazza Gen. Cascino e i viali limitrofi.

Ricordiamo che da oggi è obbligatorio, sul tutto il territorio nazionale, l’uso della mascherina anche all’aperto e il divieto assoluto di esercitare sport di gruppo amatoriali. Le norma varate del governo regionale di Nello Musumeci si integrano con quelle previste dall’ultimo DPCM e non è escluso che, se dovesse continuare ad incrementarsi la diffusione del contagio, ne vengano varate di più rigide nei prossimi giorni valide per il territorio regionale” .