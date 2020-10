Insediato alla Questura di Enna il nuovo Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, dott.ssa Curtolillo

Nella giornata di ieri si è insediato il nuovo Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Enna, dr.ssa Maria Antonietta CURTOLILLO. Di anni 48, è entrata in Polizia nel marzo del 2000 frequentando il 91° corso per Commissari della Polizia di Stato. Laureata in Giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense. Ha prestato servizio presso il Commissariato di P.S. di Lamezia Terme (CZ) e successivamente alla Questura di Messina, ove ha ricoperto nel tempo gli incarichi di Dirigente del Commissariato di P.S. di Patti, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e Dirigente l’Ufficio del Personale. Dal novembre 2018, ha diretto il Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni (RC). Il Questore dr. Corrado BASILE, nell’accogliere e presentare ai Funzionari e al personale la dr.ssa CURTOLILLO, ha augurato un proficuo lavoro in un delicato settore come la Divisione Polizia Anticrimine che ha competenza in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, analisi strategica dello studio e del supporto investigativo nell’attività propositiva, nonché in materia di attività informative per l’applicazione e la proroga dello speciale regime detentivo.