Giulio Golia, le condizioni di salute migliorano: “Sto molto meglio”

Tengono banco le condizioni di Giulio Golia, trovato positivo al Coronavirus e in isolamento sin dai primi giorni di ottobre. In una nuova immagine pubblicata su Facebook, il popolare inviato de Le Iene ha rassicurato i suoi fan, spiegando di stare molto meglio. L’immagine resta comunque ‘casalinga’ e non chiarisce se Giulio Golia sia o meno negativo al Covid19

Le condizioni di Giulio Golia

Questo il messaggio di Giulio Golia ai suoi fan su Facebook: “Buongiorno, in tanti mi chiedete delle mie, anzi, nostre condizioni mediche. Molto meglio e spero che il peggio sia passato. Grazie a tutti per l’affetto”. Giulio Golia potrebbe presto tornare in televisione. Purtroppo non ha potuto partecipare all’inizio di stagione de Le Iene. Avrebbe dovuto partecipare a “Speciale Mario Biondo – Un suicidio inspiegabile”. Nella stagione precedente, “Le Iene” ha fatto i conti con diversi casi di positività al Covid, tra questi Alessandro Politi, guarito dopo essere stato positivo per cinquanta giorni.

Giulio Golia a contatto con un positivo

Nei primi giorni di ottobre, Giulio Golia è stato trovato positivo al Coronavirus. Lo aveva annunciato lui stesso da Instagram, spiegando di essere in buone condizioni e in quarantena. Il conduttore di Italia 1 aveva spiegato nel dettaglio come si è trovato a contrarre il virus del Covid19: “Ho avuto la comunicazione di essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Ho allertato il mio medico curante che mi ha prescritto il tampone. Sono corso a farlo e ahimè pochi minuti fa ho avuto il responso. Sono positivo al coronavirus. Sto bene, ho un leggero mal di testa, un’emicrania. Spero continui così. Vi aggiornerò piano piano sul mio stato di salute. Incrociamo le dita”. Ora le cose si starebbero lentamente normalizzando, ma è sempre alta l’attenzione.

Fonte: Fanpage