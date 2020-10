Valguarnera – Il sindaco Francesca Draià: pronta a riprendere il lavoro. Auspico abbassamento dei toni”

Il sindaco di Valguarnera Francesca Draià questa mattina, dopo l’esaltante risultato alle elezioni, si è rimessa al lavoro per il suo secondo mandato. Questo una sua dichiarazione: “Stamattina inizio il percorso da Sindaco di Valguarnera per il secondo mandato. Tante le emozioni ma sono pronta ad affrontare il gran lavoro che ci aspetta. Per quanto mi riguarda la campagna elettorale si è chiusa lunedì scorso. Adesso è finito il momento dei toni da campagna elettorale ed inizia il momento di riprendere il lavoro da dove ci siamo fermati qualche giorno fa. Faccio dunque gli auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri (di maggioranza e opposizione) e auspico un allentamento dei toni complessivi“