Rinnovo del Reddito di cittadinanza, domanda a partire da Ottobre 2020.

L’ INPS con il messaggio dell’8 ottobre 2020 da le prime istruzioni per richiedere il prolungamento dell’assegno, dopo la fruizione dei primi 18 mesi. Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”. Da ottobre 2020, cioè dopo il mese di sospensione previsto per legge, tali contribuenti potranno presentare domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza. Per continuare a percepire l’assegno erogato dall’INPS, e per continuare a fruire delle misure di politica attiva collegate, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata con le stesse modalità previste per la prima istanza. Il Rinnovo del Reddito di Cittadinanza porta una novità importante da tenere in considerazione che nel rinnovo del reddito di cittadinanza, è previsto l’obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congruo ricevuta, pena la decadenza dal benevficio. Non è più possibile il rifiuto di una massimo due proposte di lavoro ricevute.