Nicosia – Guai per un elettore che secondo la polizia avrebbe fotografato una scheda

Nel corso delle consultazioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Nicosia impiegati in servizio di vigilanza ai seggi elettorali, sono intervenuti a seguito di una segnalazione di irregolarità ravvisata dal Presidente della sezione n. 10 della Scuola Elementare sita a Nicosia in largo San Vincenzo n. 3. Nella tarda mattinata di domenica, durante lo svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Nicosia, il presidente del seggio elettorale avrebbe distintamente percepito il rumore di uno scatto fotografico provenire dall’interno della cabina, ove un elettore con il proprio cellulare avrebbe fotografato, poco prima, la scheda elettorale con la preferenza di voto espressa. Il presidente del seggio, dopo avere ammonito l’elettore, aveva richiesto l’intervento del personale della Polizia di Stato addetto alla vigilanza. Immediatamente gli Agenti hanno bloccato l’uomo e, tra i messaggi “eliminati di recente” contenuti all’interno del telefono cellulare, avrebbero ritrovato la fotografia che immortalava la scheda elettorale appena votata. Per l’uomo è scattato il deferimento al’autorità giudiziaria