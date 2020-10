Aidone – Covid: situazione stabile. Rimangono 6 i casi accertati

Report invariato rispetto a quello precedente per quanto riguarda i positivi al covid-19, che quindi rimangono 6 (quattro ospedalizzati e due in isolamento obbligatorio domiciliare). I cittadini in quarantena, invece, scendono anche oggi di una unità e divetano 3.