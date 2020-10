Attivo il Servizio della Medicina Sportiva a Enna

Nuovamente attivo dall’1 ottobre 2020 l’ambulatorio della Medicina Sportiva all’interno del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Enna. La nuova sede è al primo piano dell’ex Ospedale Umberto I di Enna in via Messina, nella parte alta del capoluogo ennese. La responsabile del Servizio, dott.ssa Vincenza Di Cataldo, sottolinea il ruolo della Medicina dello Sport sul territorio, volto alla promozione degli stili di vita salutari e dell’attività motoria in tutte le fasce della popolazione. Presso l’ambulatorio della Medicina dello Sport vengono rilasciati i certificati di idoneità sportiva agonistica, non agonistica, e d’idoneità per concorsi militari.

Si accede alle prestazioni attraverso il CUP dell’ASP di Enna. I numeri telefonici del Servizio Medicina dello Sport sono 0935 520811 e 0935 520849. La documentazione necessaria può essere scaricata dal sito istituzionale dell’ASP www.aspenna.it alla voce “Come fare per”. L’equipe della Medicina dello Sport è attualmente costituita dalla dr.ssa Vincenza Di Cataldo e dall’infermiere professionale sig. Mario Tuttobene. L’ambulatorio è attivo il lunedì, dalle 8:30 alle 12:30, e dalle 15:30 alle 17:00; nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

“La riapertura dell’ambulatorio nella nuova sede – sottolinea il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Giuseppe Mazzola – rafforza l’offerta sanitaria, nonostante il perdurare dello stato di emergenza legato al Covid19 e consente ai cittadini ennesi di usufruire delle prestazioni della Medicina dello Sport nel proprio ambito territoriale”. Le prestazioni della Medicina dello Sport sono erogate anche in altri ambulatori all’interno dei Distretti Sanitari di Agira, Nicosia e Piazza Armerina.