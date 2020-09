Gabriel Garko parla dopo il coming out: “Imparerò a camminare con altre gambe e senza tacchi”

Gabriel Garko torna su Instagram a poche ore dal coming out al Grande Fratello Vip 2020. L’attore era entrato nella Casa per incontrare Adua Del Vesco, Una volta di fronte a quella che per anni è stata descritta come la sua fidanzata ha ammesso che la loro storia d’amore era stata una “favola falsa” che si era limitato a interpretare. Le sue parole sono state accolte dal pubblico a casa con calore, calore per il quale oggi Gabriel ringrazia. In poche ore il suo profilo Instagram ha raggiunto 500.000 follower, numeri che gli hanno permesso di capire che chi ha assistito ieri alla sua presa di coscienza in tv è dalla sua parte.

Il messaggio di Gabriel Garko

Garko ha ringraziato quanti lo hanno supportato e dedicato un’unica concisa replica a coloro che lo hanno reso oggetto di battute meschine: “Un grazie speciale…..perché ora grazie al vostro sostegno riimparero a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi…. ( per i più maligni). Un bacio di cuore sostenendo la promessa del post precedente”. Nel post cui Gabriel aveva fatto riferimento, l’attore aveva promesso che, un passo alla volta, avrebbe raccontato tutta la sua storia senza ulteriori bugie.

Fonte:Fanpage.it