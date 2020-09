Arrestato presunto autore della truffa dello specchietto rotto. Aveva agito anche a Piazza Armerina

Un trentunenne siracusano, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe il responsabile di una truffa che ha visto come vittime ignari automobilisti di Troina e Piazza Armerina, è stato individuato e denunciato dalle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe messo in atto un trucco tanto semplice quanto efficace. Dopo aver simulato un impatto con la sua auto mentre veniva sorpassato, esibendo lo specchietto retrovisore esterno rotto, esigeva un risarcimento immediato di 100 euro per evitare di ricorrere all’assicurazione. Alcuni automobilisti avrebbero pagato per evitare di compilare il CID, visto che l’aumento del costo della polizza assicurativa avrebbe comportato un’uscita ben superiore alla somma richiesta. Sulle nostre pagine avevamo denunciato alcuni episodi accaduti a Piazza Armerina e il personale dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Enna, dopo lunghe indagine è riuscito a risalire all’uomo, accusandolo di truffa

—