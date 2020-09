Piazza Armerina – Situazione Covid: una studentessa e un docente risultano positivi. Chiusi due istituti

La positività al covid19 di una studentessa del liceo scientifico “Vito Romano” e di un insegnante dell’istituto Commerciale “Leonardo Da Vinci” hanno costretto il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, a emettere ieri notte l’ordinanza di chiusura dei due istituti. Niente scuola per alunni, docenti e personale ai quali è inoltre stato chiesto di restare in isolamento a casa, in attesa di poter effettuare le necessarie analisi. La situazione, sebbene allarmante, era in realtà largamente attesa e dovrà considerarsi nei prossimi mesi assolutamente normale vedere scuole o uffici improvvisamente chiusi a causa di qualche contagio.

Oggi il mercato settimanale del giovedì si è svolto normalmente ma abbiamo notato una particolare attenzione da parte dei frequentatori che indossavano quasi nella totalità le mascherine e un comportamento non altrettanto responsabile da parte di qualche esercente privo della mascherina sul volto.

Nelle prossime ore si attende l’esito di molti tamponi che nei prossimi giorni è probabile saranno prelevati a centinaia Nel frattempo non resta che seguire le azioni di prevenzioni consuete: lavarsi spesso le mani e indossare la mascherina che già oggi molti portano anche all’aperto.