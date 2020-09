Piazza Armerina – La Via Garibaldi è zona a traffico limitato controllata con telecamere e fototrappole.

Una delle entrate più certe per i comuni sono sicuramente le multe che vengono elevate in città. Ne sanno qualcosa i comandanti della Polizia Locale che a volte si sentono rimproverati dai sindaci per aver contestato poche multe agli automobilisti. Il lavoro dei vigili è comunque fondamentale per mantenere un certo ordine nei parcheggi e regolare i flussi del traffico anche se molto è affidato alla correttezza degli automobilisti, visto che il personale non può sempre essere presente. Questione diversa sono i controlli delle aree ZTL. A Piazza Armerina l’intera via Garibaldi è Zona a Traffico Limitato ed è sorvegliata con telecamere e fototrappole. Val la pena di ricordarlo perché da nostre osservazioni ci siamo accorti che, pensando forse di farla franca, i trasgressori non mancano. Impietosamente le loro targhe vengono immortalate dalle telecamere e puntualmente ricevono multe molto salate. Il comune ricorda che:

“Il costo oscilla – viene spiegato dal comune – da un minimo di 80,00 euro ad un massimo di 335,00 euro. Se il costo della multa viene pagato entro 5 giorni dalla notifica si ha lo sconto del 30%.

Al costo della multa ZTL va inoltre sommata la spesa di accertamento, procedimento e notifica: 14,20 euro onnicomprensivi. Il totale ammonterà quindi ad un minimo di 94.20 € se la notifica è avvenuta presso l’abitazione nelle mani del destinatario. Ricevuta la multa per ZTL, il conducente che ha trasgredito ha 60 giorni di tempo per fare ricorso e pagare la sanzione. Superati i 60 giorni, il costo passa da 80 € a 167,50 € (la metà del massimo). Ogni sei mesi scatta un’ulteriore maggiorazione semestrale del 10%, a cui si aggiungono l’aggio che può arrivare al 20% e gli interessi di mora per ritardato pagamento”. La ZTL non è valida per tutti. Gli autorizzati, oltre ai residenti nell’area sottoposta a limitazione, sono i mezzi pubblici, i mezzi di emergenza e i veicoli autorizzati al transito (ad esempio le auto dei disabili).“