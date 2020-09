Piazza Armerina – Sconto IMU del 20% per chi utilizza l’accredito in conto corrente?

Un nostro affezionato utente ci ha segnalato un articolo relativo all’Imposta Municipale Unica (IMU) e ci ha chiesto di informarci sulla possibilità che ai contribuenti piazzesi venga applicato uno sconto del 20%.

Il Decreto Rilancio ha introdotto un’agevolazione IMU se si versa quanto dovuto con addebito sul conto corrente. Agli utenti che decideranno di utilizzare questa forma di pagamento dovrebbe essere applicato uno sconto del 20%. “Fatta l’agevolazione, trovato l’inganno” potrebbe dirsi, in quanto il decreto legge nella sua formulazione entra in contrasto con la legge sui tributi locali che prevede che l’IMU debba essere pagata attraverso il modello F24. Questo conflitto tra le due norme rende per il momento impossibile l’applicazione. Si spera che a gennaio , quando dovrebbe attuarsi una rimodulazione dei tributi comunali, possa risolversi la questione. Molti comuni potrebbero così applicare lo sconto del 20% ai contribuenti più “collaborativi”.

Sarà così anche a Piazza Armerina? Probabilmente no. Lo sconto infatti si trasforma per il comune in una diminuzione di entrate che potrebbe essere coperta operando sul bilancio o aumentando le imposte degli altri contribuenti. Tenendo conto dello stato di insolvenza del comune e della procedura di dissesto ci sembra improbabile, almeno per il prossimo anno, che si possa concedere lo sconto previsto dal Decreto Rilancio.