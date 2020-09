Piazza Armerina – L’ingresso del cimitero di Santa Maria di Gesù va ripulito dalle erbacce

Mi auguro che si possa giungere in futuro ad un piano costante di pulizia che consenta di prevenire la crescita di erbacce nelle più importanti zone della città, tra cui è da include l’ingresso del cimitero monumentale di Santa Maria di Gesù. Nella foto lo stato in cui versa attualmente il corridoio che va dalla scalinata principale al monastero. Per onestà dobbiamo dire che il resto del cimitero è pulito e non vi sono erbacce ma l’ingresso va curato un po’ di più.