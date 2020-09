Gli utenti segnalano – Via Carducci: per una caditoia da saldare tre interventi comunali

Riceviamo da un nostro utente una segnalazione che riguarda un intervento ritardato nella zona sud della Città: via Tomasi di Lampedusa incrocio con via Carducci.

“Ho segnalato all’ufficio tecnico del comune di Piazza Armerina – ci fa sapere il nostro utente – due mesi fa che le grate delle caditoie erano dissaldate. Sono intervenuti l’indomani degli operai (tre) che hanno installato la recinzione. Dopo qualche giorno qualcuno ci ha sbattuto e l’ha buttata giù. Solerti gli operai intervengono, direte… per sostituire le grate? Macchè. Sostituiscono la rete.. altri tre operai! Altri costi. Passa il tempo e si ripete la stessa storia per altre due volte. L’ultima tre giorni fa. Non sono un tecnico, non sono un amministratore ma come semplice cittadino dico: oltre al fatto che l’amministrazione in due mesi non ha messo in sicurezza la strada, con il rischio che qualche cittadino possa farsi seriamente male, ma l’amministrazione o l’ufficio tecnico si sono resi conto che sono stati spesi più soldi per questi interventi tampone che riparare le due grate? In fondo, quando ho segnalato il problema, occorreva solo la sostituzione di alcune barre di ferro”

La segnalazione spero venga girata all’ufficio tecnico, in ogni caso continueremo a seguire la situazione. Ci faccia sapere, caro amico di StartNews, quando vedrà gli operai al lavoro.