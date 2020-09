Balotelli a Piazza Armerina. L’amministrazione comunale: la sicurezza della città prima di tutto

La presenza di ieri sera a Piazza Armerina di Mario Balotelli ha creato non pochi problemi per l’ordine pubblico e per la sicurezza in relazione alle norme anti-covid. E’di qualche minuto fa la reazione dell’amministrazione comunale che in un comunicato fa sapere che “saranno valutati tutti i provvedimenti del caso”.

Riceviamo dal’amministrazione comunale il seguente comunicato.

A scanso di ogni ulteriore equivoco, relativamente alla presenza in città del noto calciatore Balotelli, si comunica che l’amministrazione comunale è estranea ad ogni organizzazione di eventi ad esso collegati; che mai alcuna comunicazione ufficiale è stata inoltrata ne dai diretti interessati (ammesso che avessero dovuto farlo), ne da organizzatori o gestori di locali, anche al fine di poter consentire una oculata gestione in termini di misure anti covid.

L’amministrazione non è stata messa nelle condizioni di potere intervenire come il caso richiedeva. L’unica informazione è pervenuta in serata dalle forze dell’ordine che comunicavano la presenza del vip in un locale in forma riservata. Nonostante ciò, il comando di polizia municipale, contestualmente impegnato nel presidiare i seggi elettorali, è intervenuto con le esigue forze a disposizione. È evidente che con la sicurezza della città non sono tollerate leggerezze, anche nel rispetto di provvedimenti recentemente adottati proprio a salvaguardia della salute pubblica. Pertanto saranno valutati tutti i provvedimenti del caso, ribadendo che il buon senso della gente resta la vera ed unica arma di difesa. E quello è certamente mancato.

L’amministrazione comunale