GFVIP: Fausto Leali rischia l’espulsione per le sue frasi su Mussolini

“Ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni. È andato poi con Hitler. Nella storia, Hitler era un fan di Mussolini”. E dunque è così. Proprio non ce la fa l’Italia a uscire fuori dalle voragine del suo passato. Le frasi di Fausto Leali al Grande Fratello Vip sono di una inaudita sconcezza perché sono frasi inesatte, e per questo pericolose, che hanno l’aggravante di ritornare ciclicamente. Frasi che sono figlie di bufale e di falsi miti che negli anni hanno contribuito a rimpolpare il parassita fascista nel dna italiano. Falsi miti, appunto, regolarmente sbugiardati.” Lo scrive Gennaro Marco Duello sulle pagine di Fanpage ed è un po’ il sentimento generale che si respira sui social nei confronti del cantante.

Prima il caso dell’influencer Tommaso Zorzi che è dovuto uscire per farsi curare perché aveva la febbre a cui è seguito l’abbandono di Flavia Vento, insofferente alla reclusione e desiderosa di vedere i suoi cani . Ora l’infelice uscita di Fausto Leali che probabilmente sarà squalificato nella puntata di venerdì 18 settembre. Questa edizione del GF è veramente iniziata sotto una… buona stella dal punto di vista del marketing.

Rasomax per StartNews