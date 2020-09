Altri tre casi di covid19 a Piazza Armerina. Il virus si combatte con mascherine, distanziamento e igiene.

Abbiamo ricevuto questa mattina la conferma ufficiale di nuovi casi di covid19 a Piazza Armerina. Si tratterebbe di tre soggetti legati ai casi già accertati la settimana scorsa. La notizia, che si era diffusa ieri sera, ha creato molta apprensione in città e già questa mattina era possibile notare una certa diminuzione del traffico veicolare e una diminuzione di avventori nei bar confermata dagli stessi titolari.

La sospensione del mercato settimanale del giovedì, per motivi legati al manifestarsi di questi nuovi casi di Covid 19, ha suscitato molte polemiche (dell’argomento ne parleremo a breve in un altro articolo), mentre torna comunque ad essere alto il livello di allarme per questa nuova ondata di contagi tenendo conto che anche nella vicina Aidone si sono scoperti nuovi casi.

Raccomandiamo a tutti di usare le mascherine e di indossarle correttamente coprendo anche il naso, di mantenere il distanziamento sociale e di lavarsi spesso le mani in attesa che arrivi il vaccino che comunque non sarà disponibile prima della metà del prossimo anno quando si pensa possa partire una vaccinazione di massa.