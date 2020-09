Va online il concorso Internazionale Madonnari di Sicilia di Nicosia

Non mancherà all’appuntamento annuale il consolidato Concorso Internazionale Madonnari di Sicilia, il quale si svolgerà in modalità on line per gli ovvi motivi che tutti conosciamo. Al contrario di molti altri eventi simili, che hanno gettato la spugna e rinunciato a qualsiasi forma di testimonianza per mantenere viva la tradizione e l’appuntamento fra gli artisti, la caparbietà di Maurizio Cannizzo Presidente dell’Associazione Madonnari di Sicilia, di Marisa Di Gregorio direttrice artistica, e del prezioso sostegno della Confraternita Monte Calvario in San Cataldo comitato dei festeggiamenti, anche quest’anno ci regalerà le forti emozioni che ogni concorso di artisti del gessetto dona a partecipanti e pubblico.

Anche se on line Nicosia non mancherà di essere al centro dell’attenzione internazionale nel piccolo grande mondo dei maestri dell’effimero, nei tradizionali giorni di metà settembre quando viene onorata e festeggiata la Madonna Maria SS. dell’Aiuto, protettrice della città di Nicosia, paese dell’entroterra siciliano.

Tra i pochi festival ed eventi dell’arte Madonnara che si sono tenuti on line, il concorso di Madonnari di Sicilia spicca anche per il fatto di essere l’unico al mondo a riconoscere dei premi in denaro e materiali ai partecipanti. Saranno le interazioni del pubblico social attraverso il classico like a decretare il vincitore. Un’altra particolarità di questo concorso, è quella che verranno premiate le prime due opere con più like e l’ultima che riceverà meno like. Le adesioni e quindi le foto da votare saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Concorso Internazionale Madonnari – Sicilia” e il pubblico potrà decretare i vincitori votando l’artista preferito dalle ore 12 del 17 alle ore 12 del 21 settembre 2020.