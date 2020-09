Trasporto aereo: La Ryanair annuncia più voli da Catania per il nord Italia.

L’areo, grazie alle compagnie low cost (a prezzo basso) è diventato ormai un mezzo di trasporto alla portata di tutti, ecco perchè da un po’ di tempo su StartNews trovate le notizie più importanti relative al trasporto aereo ed in particolare all’aeroporto di Catania. Le ultime informazioni sui voli, da e per il nord Italia, riguardano la compagnia Ryanair che ha annunciato oggi un incremento della frequenza dei voli nazionali da Catania. A partire dall’8 ottobre, opererà 17 voli settimanali (5 in più) verso Bologna, 24 (7 in più) per Milano Malpensa, 28 (12 in più) per Roma Fiumicino e 12 (4 in più) per Venezia-Marco Polo. Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da soli €7.99 per viaggiare dall’8

ottobre, prenotabili entro la mezzanotte di domenica (13 settembre), solo su Ryanair.com.