Commercio ambulante: salta anche la Fiera di Settembre di Enna

Per i commercianti ambulanti è un momento difficile reso ancor più complicato dal susseguirsi di ordinanze che vietano la realizzazione delle fiere di solito vengono organizzate in questo periodo dell’anno. E’ di qualche giorno fa la decisione del sindaco di Enna di sospendere per motivi legati alla diffusione dell coronavirus la “Fiera di Settembre”. La manifestazione, come spiega l’ordinanza, avrebbe causato assembramenti, con un conseguente potenziale aumentano dei contagio. La decisione del sindaco Dipietro segue di qualche giorno quella del suo collega di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che ha emesso un’ordinanza simile.