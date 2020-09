Piazza Armerina – Denunciato un uomo trovato in possesso di un coltello vietato

Camminare armati anche di un semplice coltellino o di oggetti atti ad offendere può costare anche un anno di galera. E’ questo quello che rischia un uomo fermato martedì sera da una pattuglia dalla che si è fatto sorprendere dagli agenti in possesso di un coltello di tipo “s.w.a.t.” Gli uomini della volante, che con regolarità pattugliano le strade di Piazza Armerina, stavano controllando una zona in via Torquato Tasso che è di solito teatro di schiamazzi notturni e serali. Notato l’uomo, evidentemente insospettiti da un suo atteggiamento, lo hanno perquisito rivenendogli addosso il coltello. L’uomo è stato denunciato a piede libero e il coltello sequestrato. (Nella foto qui sotto un coltello di tipo s.w.a.t)