Piazza Armerina – Area Ex-Siace, potrebbe riaprire entro dicembre la fiera dell’agricoltura. Speriamo sia solo l’inizio.

Dovrebbe tornare presto, nel giro di qualche mese, la fiera dell’Agricolura nella zona dell’ex area Siace interrotta al termine dell’amministrazione Nigrelli e mai più ripresa. La “Fiera di Piazza” è la più antica fiera zootecnica della Sicilia in quanto, in sostanziale continuità, si è svolta fin dal XVII secolo. Purtroppo durante l’amministrazione Miroddi non fu fatto nulla per riportarla in vita nonostante l’ex sindaco avesse promesso il contrario nel dicembre del 2014 e l’anno successivo l’assessore Giordani, del gruppo di Sinuhe Cucuraci, appena entrato in giunta, avesse individuato la riapertura come il primo punto di un programma mai realizzato (Leggi qui l’articolo del 23 luglio 2015). Per chi volesse farsi un’idea della situazione passata può leggere anche questo articolo ( “I colpevoli ritardi dell’amministrazione Miroddi” del 14 gennaio del 2016).

Oggi l’amministrazione Cammarata ha la responsabilità di riattivare la fiera dell’zootecnia e dell’Agricoltura. Rendere produttiva l’ex area Siace è fondamentale, visto che che insieme alla Villa romana del Casale, al centro storico e ai boschi rappresenta uno dei quattro pilastri fondamentali su cui puntare per accrescere la ricchezza della comunità piazzese. La “Fiera di Piazza” alla ex-Siace deve essere un punto di partenza non di arrivo per un’area che molti ormai vedono come deputata ad accogliere al centro della Sicilia una grande fiera internazionale con strutture adeguate.

Nei prossimi mesi il primo passo per l’apertura della fiera dell’agricoltura dovrebbe realizzarsi; così ci ha assicurato il sindaco Nino Cammarata. Speriamo che non ci siano più ostacoli da superare e di poter vedere entro dicembre nuovamente operativa la Fiera di Piazza.