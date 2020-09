Diocesi: Piazza Armerina, morto mons. Francesco Petralia. A luglio aveva celebrato il 70° di sacerdozio

La diocesi di Piazza Armerina è in lutto per la scomparsa di mons. Francesco Petralia. Aveva 95 anni e lo scorso luglio aveva festeggiato il 70° anniversario di ordinazione presbiterale. Era stato ordinato sacerdote all’età di 24 anni da mons. Antonino Catarella. Innumerevoli gli incarichi ricoperti per la diocesi piazzese: è stato, tra l’altro, economo, docente presso l’Istituto superiore di Scienze religiose “Mario Sturzo” a Piazza Armerina e vicario foraneo di Enna, ruolo che ha ricoperto per tutta la vita, fino alla pensione, a eccezione di un quinquennio. Alla guida della Chiesa madre fino 2017, quando gli è succeduto mons. Vincenzo Murgano, è rimasto lì aiutando nell’ascolto delle confessioni e nelle celebrazioni fino alla morte. “Ho difeso sempre l’insegnamento pontificio! Per me è il punto di riferimento e il Signore me l’ha lasciato: insegna! Sempre! Ho amato la Chiesa”, aveva detto lo scorso luglio, al termine della liturgia per il 70° di sacerdozio, salutando fratelli sacerdoti e i fedeli.

