Meteo Piazza Armerina – Inizio settimana all’insegna dei temporali. Allerta meteo.

Per oggi la cella temporalesca presente sul Canale di Sicilia potrebbe dirigersi verso le zone interne della Sicilia portando instabilità e piogge nel pomeriggio su Piazza Armerina. La Protezione Civile ha diramato un allerta allerta giallo per possibili temporali di forte intensità su tutta la Sicilia. Temperature in lieve calo: 25°C – 18°C.

A cura di

David Cartarrasa

